Jorginho acusa a equipo de Chappell Roan por presunto maltrato a su hijastra en Brasil

El futbolista brasileño Jorginho Frello generó polémica al señalar a integrantes del equipo de seguridad de la cantante Chappell Roan por un supuesto incidente ocurrido en un hotel de São Paulo.

De acuerdo con el relato del jugador, su hijastra, Ada Law, de 11 años, habría sido tratada de manera agresiva por un guardia de seguridad de la artista, quien se encontraba en la ciudad para presentarse en el Lollapalooza Brasil.

Según explicó, la menor se emocionó al coincidir con la intérprete de "Pink Pony Club" durante el desayuno en el hotel. Sin embargo, aseguró que la niña no interactuó directamente con la cantante, limitándose a observarla a distancia antes de regresar a su mesa.

Pese a ello, Jorginho afirmó que un miembro del equipo de seguridad se acercó para reprender a la menor de forma "extremadamente agresiva", acusándola de comportamiento inapropiado e incluso advirtiendo sobre posibles quejas ante el hotel.

El futbolista expresó su inconformidad por lo sucedido, señalando que la reacción del guardia provocó miedo y llanto en la niña, además de cuestionar que una simple mirada pudiera considerarse acoso.

Reacción de Chappell Roan

En medio de la controversia, también se dio a conocer que Jorginho está casado con Catherine Harding, quien anteriormente tuvo una relación con el actor Jude Law, con quien comparte a la menor.

Un día después de las acusaciones, Chappell Roan respondió públicamente a través de redes sociales, donde ofreció su versión de los hechos. La cantante aseguró que no presenció ninguna interacción entre su equipo de seguridad y la familia.

Asimismo, afirmó que no dio instrucciones a ningún guardia para intervenir y recalcó que nadie se acercó a ella durante ese momento, ya que se encontraba desayunando con normalidad.

La artista también lamentó lo ocurrido y ofreció disculpas a la madre y a la niña en caso de que se hayan sentido incómodas, al tiempo que rechazó las críticas surgidas en internet, aclarando que no tiene ningún problema con sus seguidores ni con los menores de edad.

Debate en redes sociales

El caso ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios debaten sobre la actuación del personal de seguridad y la responsabilidad de la artista en este tipo de situaciones.