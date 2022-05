Sasha Sökol asegura que aún no hay denuncia formal contra Luis de Llano

En su llegada a la Ciudad de México, Sasha Sökol tuvo un encuentro con distintos medios, en donde reveló algunos detalles del momento que vive actualmente, tras denunciar en redes sociales el abuso que sufrió a manos de Luis de Llano.

Por su parte, la cantante pidió a las televisoras no sacar ganancias de la experiencia que ella vivió con el productor durante su adolescencia.

"Si los medios no hubieran normalizado lo que pasó, tal vez yo no hubiera vivido lo que viví... Se ha hablado de eso durante muchos años, pero todavía no hay nada concreto, ojalá que ninguna televisora, ahora con eso que sucedió quiera lucrar con este dolor y en lugar de ofrecer una disculpa porque esto haya sucedido en frente de sus narices, y lo hayan normalizado de la misma manera ahora quieran lucrar", declaró.

En tanto, Sasha aseguró que hasta el momento sigue sin acudir ante las autoridades para denunciar legalmente a De Llano.

"Yo sé que ustedes se preocupan por mí como ser humano, no están buscando likes en sus canales, les agradezco mucho que respeten este momento tan doloroso que estoy viviendo, el día que denuncie se van a enterar corazones", detalló.