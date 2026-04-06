Mel Gibson prepara ambiciosa secuela de La Pasión de Cristo con nuevo elenco

Más de dos décadas después del estreno de La Pasión de Cristo, el director Mel Gibson alista una secuela que promete ampliar la historia con una propuesta más ambiciosa y distinta a la original.

El nuevo proyecto, titulado La Resurrección de Cristo, ya se encuentra en marcha y contempla su estreno en dos partes durante 2027. La producción apunta a ser de gran escala, con un presupuesto estimado de 200 millones de dólares y locaciones en estudios de Cinecittà, además de diversas regiones del sur de Italia como Matera, Ginosa, Gravina, Laterza y Altamura.

A diferencia de la primera entrega, que se convirtió en un fenómeno global tras recaudar 610 millones de dólares con un presupuesto reducido, esta secuela buscará una narrativa más extensa y compleja.

Reparto renovado para la secuela

Uno de los cambios más relevantes es la renovación total del reparto. Según los reportes más recientes, Jim Caviezel no retomará su papel como Jesús, ni Monica Bellucci volverá como María Magdalena. En su lugar, el actor finlandés Jaakko Ohtonen encabezará el elenco, acompañado por Mariela Garriga, Kasia Smutniak, Pier Luigi Pasino, Riccardo Scamarcio y Rupert Everett.

La decisión de cambiar a los protagonistas responde, entre otros factores, al alto costo que implicaría rejuvenecer digitalmente a los actores originales, considerando que la historia se sitúa apenas días después de los eventos narrados en la primera película.

Enfoque narrativo y elementos sobrenaturales

En cuanto al enfoque, Gibson ha adelantado que la secuela no será una continuación tradicional. De acuerdo con la información disponible, la trama incluirá elementos sobrenaturales como la presencia de ángeles y demonios, así como el descenso de Cristo al infierno, lo que marcará un tono más épico y poco convencional dentro del cine religioso.

Otra diferencia significativa será el uso del idioma: mientras la cinta original se filmó en arameo, hebreo y latín, esta nueva producción incorporará el inglés como lengua principal para facilitar el desarrollo de una historia más amplia.

El estreno de la primera parte está previsto para el 26 de marzo de 2027, coincidiendo con el Viernes Santo, mientras que la segunda llegará el 6 de mayo del mismo año, en el marco del Día de la Ascensión.

Con estos elementos, la secuela de La Pasión de Cristo se perfila como un proyecto que buscará ir más allá del relato tradicional, apostando por una narrativa expandida y un enfoque visual de mayor escala.