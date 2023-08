Sergio Mayer cuestiona ser UTILIZADO para impulsar la carrera de Wendy Guevara

Una nueva polémica se ha desatado en las últimas horas luego de que Sergio Mayer fuera captado platicando con Poncho de Nigris, Jorge Losa y Nicola Porcella sobre haber sido utilizado para catapultar la carrera de una mujer trans, es decir, de Wendy Guevara.

El descontento del actor habría iniciado desde que la producción solo pasó videoclips en la dinámica de Cinema de la influencer, quien anteriormente ya ha protagonizado varias de las "películas" que proyecta el programa.

Por ello, el ex Garibaldi cuestionó que anteriormente nadie conocía a la integrante de Las Perdidas, por lo que para él el reality show solo se estaría centrando en impulsar su carrera, algo que no es de su parecer.





Sergio Mayer no quiere impulsar la carrera de una mujer trans Mayer no quiere impulsar la carrera de una mujer trans

Poncho y Sergio viven del pasado, no entienden que no es lo mismo que hace 20 años.



Esto no es Big Brother, esto es #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/9A9FIvroRz — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 26, 2023





En medio de la explicación de Nicola sobre el éxito de la participación de Wendy, quien inició su carrera en las redes sociales y que cuenta con un amplia red de seguidores y apoyo, Sergio dejó en claro que él no hubiera entrado para la casa solo para crear contenido, ni para impulsar la carrera de nadie.

"Insistes con lo de trans, pues es la primer trans, pero, vuelvo a lo mismo, si me dicen: ´oye, es que queremos aprovecharlos a todos para lanzar a la primer trans´, pues no me utilices a mí. Que bueno que lancen, yo soy incluyente y respeto la diversidad (...) no es mi estilo, yo sigo siendo como soy y no puedo ponerme a competir contra algo que jamás voy a ser", comentó el también diputado.

Por su parte, los usuarios de redes sociales no dudaron en ocultar su molestia con respecto a los despectivos comentarios de Sergio, y publicaron mensajes como: "Sergio no se ha dado cuenta que a él lo metieron por lioso", "´El trans´ ha dicho Poncho!!!! fuera esos 2", "Pobre viejillo, urge que salga", "Ya saquen a ese señor", "Dinosaurios de realities", "Sergio no soporta no ser el centro de atención", entre otros.