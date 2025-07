Tenso enfrentamiento entre Sergio Sendel y Betty Vázquez en Top Chef VIP

AUSTIN, Texas — 23 de julio de 2025 — El actor Sergio Sendel vivió un incómodo y revelador momento durante el estreno de la cuarta temporada de Top Chef VIP, tras protagonizar un tenso enfrentamiento con la chef y jueza Betty Vázquez. El enfrentamiento se dio durante una prueba que retaba a los participantes a preparar un platillo emocional, destinado a reflejar una etapa significativa de su vida.

Sendel optó por una pasta Alfredo a la que llamó "Caminito a la escuela". Al ser cuestionado sobre el significado personal del platillo, respondió que no lo representaba emocionalmente y que solo lo preparó por el mero reto del programa. La chef Vázquez intentó que mostrara una faceta más vulnerable preguntando si estaba dispuesto a "abrir su corazón". Sendel, firme y sereno, contestó que no y recordó que el programa no estaba dedicado a lo familiar. Esa respuesta impidió a la jueza evaluarlo adecuadamente

Aunque su actitud sembró tensión, Sendel intentó romper el hielo al final del episodio al defender su creación culinaria con humor: "Le puse, primero que nada, ganitas. Y luego, eh... concentración. Yo creo que mi pasta era, en términos generales, correcta." .

En redes sociales, la tensión entre Sendel y Vázquez provocó reacciones divididas. Algunos usuarios criticaron al actor por no mostrar emociones y lo calificaron de "grosero", mientras otros destacaron su autenticidad y el aporte dramático que le suma al programa, calificándolo incluso como el "villano ideal" fuera de la ficción.

Sendel, de 58 años, es famoso por sus papeles antagónicos en telenovelas. Su arranque en Top Chef VIP, que se transmite por Telemundo y está disponible en Peacock, ratifica esa reputación. En esta nueva temporada, el jurado está conformado por los reconocidos chefs Antonio de Livier, Inés Páez Nin y Betty Vázquez.

La tensión elevada en los primeros minutos del reality ha generado gran expectación sobre si el actor avanzará en la competencia o si su estilo enfrentado será un detonante para su eliminación.