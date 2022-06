"Shakira no merecía esto": Suzy Cortez revela que Piqué le mandaba mensajes indebidos

España.- En una reciente entrevista para ´Diario NY´, Suzy Cortez, mejor conocida como ´Mis Bumbum´ confesó que Gerard Piqué le mandaba mensajes indebidos e incluso le hacía preguntas sobre su cuerpo.

"Este (Piqué) no vale para nada. Fue el que me mandó (mensaje) más directo. Shakira no se merecía esto", comentó.

De acuerdo con la modelo, Piqué habría conseguido su número gracias a Sandro Rosell, ex presidente del FC Barcelona.

"Yo era amiga del ex presidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró, me pidió mi número en ese momento y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que se borraba todos los días preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi", detalló.

También lee: Padre ´kamikaze´ mata a sus 2 hijos

Además, ´Miss BumBum´ comentó que si nunca dijo nada fue por respeto a Shakira, pero ahora con la polémica, decidió alzar la voz sobre lo que a ella le había pasado con el futbolista.

"Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí", dijo.

Finalmente, aplaudió a Messi y Coutinho por el respeto que tienen hacia sus esposas, pues nunca recibió ningún mensaje de ellos.

"Fueron los únicos jugadores del Barcelona (Messi y Coutinho) que nunca me enviaron nada. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas", señaló.