Simon Leviev el estafador de tinder detenido en Georgia

BATUMI, GEORGIA – Simon Leviev, mundialmente conocido como el "Estafador de Tinder" por el documental de Netflix que expuso sus fraudes, ha sido detenido por las fuerzas de seguridad georgianas en el aeropuerto de Batumi. La captura se produjo en respuesta a una notificación de Interpol, lo que marca un nuevo capítulo en la saga criminal de este hombre, cuyo nombre real es Shimon Hayat.

La detención de Simon Leviev es un hecho que ha captado la atención global, ya que el documental de 2022 detalló cómo este hombre israelí, haciéndose pasar por el hijo del magnate de los diamantes Lev Leviev, viajaba por Europa estafando a mujeres que conocía a través de la aplicación de citas Tinder. Bajo el pretexto de estar en peligro o enfrentar problemas de seguridad, Leviev persuadía a sus víctimas para que le transfirieran grandes sumas de dinero, acumulando una fortuna estimada en 10 millones de dólares.

La captura en el aeropuerto de Batumi demuestra el alcance internacional de la búsqueda de las autoridades y de las víctimas de sus fraudes. El documental de Netflix sirvió como un catalizador para exponer sus crímenes y llevó a un clamor público por su arresto. La detención de Shimon Hayat en Georgia representa un golpe significativo para su red de engaños y una esperanza para las mujeres que sufrieron las consecuencias de sus manipulaciones.

La estafa de Tinder y la figura de Simon Leviev se convirtieron en sinónimo de los peligros del engaño en línea. A medida que las autoridades georgianas proceden con la investigación, el caso de Leviev sirve como una advertencia sobre la importancia de la cautela en las relaciones digitales. Este arresto es un recordatorio de que, a pesar de la impunidad aparente de los estafadores en línea, la justicia puede y debe prevalecer.