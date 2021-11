Spider-Man: No Way Home colapsa páginas de cines por boletos

Monterrey.- La anticipación por la película Spider-Man: No Way Home se acaba de volver aún más grande con el inicio de la venta de boletos en México.

La cinta con Tom Holland que se estrena en el país el próximo 15 de diciembre ha provocado el colapso de las páginas y aplicaciones móviles como Cinépolis y Cinemex

Algunas personas que logran tener acceso a la sala para elegir horarios, señalan que de un momento a otros les indica que ya no hay boletos o un error.

Fans han tenido que buscar su acceso a la función en otras salas que usualmente no concurren para tratar de ser los primeros en ver la película pero no han tenido éxito.

Las funciones en México no serán de medianoche, Spider-Man: No Way Home comenzará su proyección a partir de un horario de 11:00 horas.