Spider-man superó a "Avengers: Endgame" en la preventa de boletos en México

INFOBAE.- Fue el día de ayer 15 de diciembre de 2021 que Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin Camino a Casa) llegó a las salas de cine de toda la república mexicana y muchos fanáticos ya tuvieron la oportunidad de verla.

De momento, el éxito es brutal a pesar de no llevar ni una semana en cartelera, las proyecciones de las ganancias en taquilla son extremadamente buenas, tanto así que supero aotra cinta producida por Marvel como la mejor preventa en la historia de los cines en México.

Fue a través de su cuenta de Twitter, que Alejandro Ramirez M., CEO de Cinepolis, confirmó durante el transcurso del día del estreno, que de acuerdo con cálculos rápidos,la cinta producida en conjunto por Sony y Marvel generó más interés que Avengers: Endgame, la segunda película con la mayor recaudación en toda la historia del cine, solo detrás de Avatar (2009).

"Estamos muy contentos porque hoy estrena #SpidermanNoWayHome en @cinepolis y ya se convirtió en la película con la preventa de boletos más grande en la historia de Cinépolis en México, por encima de Avengers Endgame del 2019?, señaló el empresario a través de Twitter.

El empresario mexicano no ofreció cifras precisas de todas esas preventas por Spider-Man: No Way Home o cuántas entradas tuvo Endgame en Cinepolis en el 2019. Aunque se sabe que aquella película sentó un precedente en México estableciendo un récord de 450 mil boletos vendidos en tan solo 12 horas, según cifras oficiales del otro gigante cinematográfico, Cinemex.

Según el portal Deadline, durante las primeras 24 horas de venta se recaudaron siete millones de dólares (aproximadamente 149 millones de pesos) de los boletos que se vendieron. Y se espera que acumule entre 160 millones y 180 millones en el extranjero, y al menos 120 millones en Estados Unidos, lo que podría llevar a tener un total de ganancias mundiales de $300 millones de dólares en tan sólo su primer fin de semana en cartelera.

Cinépolis es la cadena de cines más grande de México y América Latina. Contando con más de 869 cines, 6,706 pantallas y más de 27,177 empleados en todo México, con presencia en más de 14 paises a lo largo y ancho del mundo, incluido Estados Unidos, además se posiciona como la cuarta cadena de cines más grande del mundo.

La película que llegó a México el 15 de diciembre es para muchos críticos, la mejor película de Tom Holland desde que él protagoniza al famoso héroe arácnido en el UCM, la cinta cumple desde el minuto uno, ya que resuelve los diversos rumores que se dieron entorno a la cinta gracias a la introducción de diversos villanos como Alfred Molina (Doctor Octopus), Jamie Foxx (Electro) y Williem Defoe (Duende Verde) en el Multiverso de Marvel.

Asimismo, No Way Home revela a los seguidores de Marvel, todo sobre un presunto regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield a sus roles de Hombre Araña. Cabe recordar que el primero dio vida a este personaje en tres películas, entre 2002 y 2007, dirigidas por Sam Raimi; mientras que su sucesor protagonizó dos filmes, estrenados en el 2012 y 2014.

Desde su debut en Captain America: Civil War, el Spider-Man de Tom Holland había funcionado como un personaje que responde a los eventos que ya estaban establecidos en el UCM. La cinta producida por Jon Watts, por primera vez permite comprender una nueva idea del personaje dentro de Marvel, y la cinta sirve como un cierre personal para dar espacio a nuevas historias arácnidas.