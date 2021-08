Tano Elizalde esta a punto de casarse con la viuda de Valentín Elizalde

A casi 15 años del terrible asesinato de Valentín Elizalde, su primo Tano Elizalde reveló que ya se encuentra en planes de boda con Gabriela Sabag, exesposa de "El Gallo de Oro". Desde el 25 de noviembre de 2006, Fausto "Tano" Elizalde llamó la atención del publico debido a que fue sobreviviente del atentado que terminó con la vida del famoso cantautor. El suceso retomó fuerza en los últimos meses debido a un creciente rumor sobre que Valentín habría sido entregado por su primo aunado a la nueva relación sentimental entre Tano y Gabriela Sabag.

En una charla emitida por Sale el Sol, el también cantante confirmó que su noviazgo con la exesposa de Valentín Elizalde sigue en pie. Incluso, declaró que ya están planeando su enlace matrimonial, pues desde hace unos meses ya le propuso matrimonio y ella aceptó.

"Quiero decirle a todo mundo que ya le entregué el anillo de compromiso en ciudad Obregón, Sonora. Próximamente a casarnos, vamos a hacérselos saber a todos ustedes, con todo gusto", declaró.

El cantante explicó que su relación con Gabriela Sabag es estable, pues con ella encontró la felicidad y las ganas de salir adelante. Hasta mediados del año pasado, Tano Elizalde seguía casado legalmente con Marisol Castro, pero ya no compartían juntos.

"Seguimos más enamorados que nunca, la verdad. Amo y adoro a mi hermosa", añadió.

Tras el anuncio de su noviazgo con la exesposa del "Gallo de Oro", se revivieron los rumores sobre la supuesta traición familiar y se especuló sobre las verdaderas intenciones que tendría el cantante para relacionarse con Gabriela Sabag, quien era la albacea de los bienes de Valentín Elizalde.

A mediados del 2020, Marisol Castro dio una entrevista para Ventaneando, donde puso en tela de juicio el papel que habría tenido Tano Elizalde en el asesinato del intérprete de Vete ya. De acuerdo con su relato, en el trágico día notó una serie de actitudes extrañas en su entonces esposo.

"Ese día Tano estaba muy nervioso, no quería ir. Fue él quien agarró esa fecha, su nerviosismo no lo entiendo (...) Vale no quería ir a Reynosa (...) Ese día Tano no se quedó con él para firmar autógrafos", recordó.

Marisol explicó que el nerviosismo de Tano no era algo habitual en él porque ya estaba más que acostumbrado a acompañar a Valentín Elizalde a las presentaciones y siempre estaba a lado de él. También se le hizo extraño que no resguardara a su primo cuando se quedó conviviendo con sus fans.

Cabe recordar que cuando el "Gallo de Oro" terminó su presentación y de dar autógrafos, subió a su camioneta donde presuntamente también estaba recostado su primo. Segundos después inició la balacera que terminó con la vida del cantautor mientras que Tano salió con algunas heridas.

En esa misma entrevista, Marisol Castro aseguró que Tano había tomado en posesión un autobús, la marca Guasaveña y algunas cintas, todo propiedad de Valentín. También declaró que su exesposo ha vandalizado la tumba del cantante en distintas ocasiones.

A raíz de sus declaraciones, se revivió en redes sociales la teoría sobre la traición familiar en donde supuestamente Tano habría participado por motivos de envida. Incluso, algunos usuarios de Twitter expresaron sentir resentimiento en contra del primo de Valentín por lo que según ellos hizo: "Te odio más que a la Panini".

Desde el asesinato del duranguense, las disputas sobre su herencia fueron tema de discusión entre sus familiares e hijas. Sin embargo, fue en junio de este año cuando el ex abogado del cantante afirmó que sus pertenencias ya fueron repartidas entre Valeria, Gabriela y Valentina Elizalde.