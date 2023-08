Team Infierno revela como usaran su premio si ganan en La Casa de los Famosos

Con la inminente terminación del programa, La Casa de los Famosos, los fanáticos de la serie de televisa se preguntan quién de los finalistas se hará con el codiciado premio de millones de pesos mexicanos.

Pero los propios finalistas ya han anunciado como usuaran el premio del reality show.

Wendy Guevara

"Primero ayudaría a mi familia, que mi papá y mi mamá ya no trabajen, les pondría como un negocio. Quisiera poner como una tortillería para ellos, que sea de ellos, que ya no trabajen y que si trabajan que contraten a alguien para que vaya. Los sacaría ya de trabajar porque mi mamá ha trabajado años de su vida, no te digo que duró como 20 trabajando en una casa haciendo el aseo y a parte trabajó en el banco, mi mamá lavaba carros, mi mamá hacía el aseo en un banco y cuando salía, a los ejecutivos del banco les lavaba el coche en la calle, en el estacionamiento", contó.

Nicola Porcella

"Si gano me traigo a mi hijo. Mi mamá trabaja todavía, trabaja en zonas... bueno ella quiere trabajar, está bien, todavía no estoy para que... yo quiero que mi mamá deje de trabajar (...) Yo quiero traer a mi familia, pero quiero traerme a la mamá de mi hijo también porque yo no voy a hacer lo mismo, mi hijo tiene que estar con su mamá, entonces yo tengo que alquilar los tres departamentos", dijo.

Sergio Mayer

"Yo ya tengo cuatro organizaciones ya comprometidas que si llegó a ganar va a haber una parte que va a ser repartida con esas fundaciones que tienen que ver con los niños también", comentó.

Poncho de Nigris

El influencer hizo un atento llamado a todo Monterrey para que lo apoyen y así el premio se quede en esa zona de Nuevo León.

"Lo que puedo hacer con los 4 millones es que voy con Mariana Rodríguez, y lo voy a hacer público, y le voy a decir: ´¿A qué niños quieres que les done este dinero?´, porque los niños se merecen todo. A mí el dinero no me importa, me importa el reconocimiento de poder llegar a Monterrey y decir que se quedó en Monterrey", contó.

Fue Emilio Osorio el único que no dijo cómo usaría su dinero si esta gana la La Casa de los Famosos.