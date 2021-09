"The Matrix: Resurrections"; Ya tiene tráiler

Por fin Warner Bros reveló el primer tráiler oficial de ´Matrix Resurrections´. En el, Neo y Trinity, interpretados por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss regresan a la matrix.

El tráiler inicia mostrando a Thomas Anderson en una especie de terapia donde plantea que no tiene claro si lo que ha vivido es ficción o realidad. Las dudas de Anderson no durarán mucho y eventualmente el personaje más conocido como Neo no solo se reencontrará con Trinity, sino que poco a poco comenzará a recordar y regresar al mundo de la famosa saga de ciencia ficción.

?? ¡Cinéfilos, ya está aquí el 1er tráiler de Matrix Resurrecciones! #NeoLovers manifiéstense YA ???? y prepárense para lo que viene. #Matrix diciembre 2021, solo en cines. pic.twitter.com/UFvLrqtmbA — Cinépolis (@Cinepolis) September 9, 2021

´Matrix Resurrections´ es la continuación de la trilogía de películas que marcó la década de los 2000. En esta nueva entrega Thomas A. Anderson (Keanu Reeves) vuelve a elegir la pastilla roja, después de una vida con pastillas azules, para retomar su papel de Neo y regresar a la matrix.

´Matrix Resurrections´ es dirigida por Lana Wachowski, sin su hermana Lili, a partir de un guion propio creado en conjunto con David Mitchell y Aleksander Hemon.

Este avance no solo muestra el regreso de Keanu Reeves como Neo, sino que también destaca a Carrie-Anne Moss como Trinity e introduce a los personajes que serán interpretados por Jonathan Groff, Neil Patrick Harris y Jessica Henwick. Todo mientras se sigue apuntando a que Yahya Abdul-Mateen II sería una versión joven de Morpheus. El estreno de la ´Matrix Resurrections´ será el 15 de diciembre de 2021.