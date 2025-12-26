Patrulla Espiritual busca rescatar a Tylor Chase en Tijuana

El fenómeno viral de la "Patrulla Espiritual", organización de Tijuana dedicada al rescate de personas con adicciones, ha puesto la mira en un caso internacional que ha conmovido a las redes sociales: la situación de calle y drogadicción del ex-actor de Nickelodeon, Tylor Chase.

Este viernes 26 de diciembre de 2025, Jesús Ignacio Osuna, líder del grupo y mejor conocido como "El Chiquilín", publicó un video en sus canales oficiales expresando su disposición para ayudar al actor, quien formara parte del elenco de la serie El Manual de Supervivencia Escolar de Ned. El líder del grupo pidió la colaboración de la ciudadanía en California para localizar exactamente a Chase y así poder gestionar su traslado a la clínica de rehabilitación en México.

Un caso complejo en las calles de California

La situación de Tylor Chase ha escalado recientemente tras un intento fallido de ayuda por parte de su ex-compañero de reparto, Daniel Curtis Lee (quien interpretaba a "Cookie"). Según los reportes:

Ayuda inicial: Lee le brindó comida y le pagó una habitación de hotel para intentar estabilizarlo.

Recaída: Chase abandonó el hotel poco después, ocasionando daños materiales antes de regresar a la indigencia en las calles de California.

Barrera familiar: Su familia no ha logrado internarlo con éxito en clínicas estadounidenses, lo que hace de este un caso "extremadamente complejo".

El plan de la Patrulla Espiritual

"El Chiquilín" hizo un llamado directo a los familiares y amigos de Chase para que otorguen un "voto de confianza" al modelo de tratamiento que ofrecen en Tijuana. Debido a las limitaciones fronterizas (Osuna no puede cruzar a EE. UU. actualmente), el plan depende de que personas en California etiqueten la ubicación exacta del actor para coordinar el apoyo.

"Sin tanta chimichanga, la hermosura amanece en Tijuana para que reciba un tratamiento de su problema de consumo de alcohol y drogas", afirmó el líder del grupo, utilizando su icónico lenguaje que se ha vuelto marca registrada en TikTok.

Debate sobre los métodos de rescate

La intervención de la Patrulla Espiritual ha generado opiniones divididas. Mientras miles de seguidores celebran el intento de salvar a una figura que marcó la infancia de muchos, otros cuestionan la legalidad y los métodos de internamiento forzado que caracterizan a la organización, especialmente al tratarse de un ciudadano extranjero.

Por ahora, el caso de Tylor Chase se mantiene como una de las tendencias más fuertes de este cierre de año, evidenciando el contraste entre el éxito pasado en la televisión y las crudas realidades de las adicciones en la actualidad.