Vanessa Hudgens critica a Kendall Jenner por ¿gordofófica?

Todo indica que el final de "Keeping up with the Kardashians" no es un adiós a sus controversias, pues no pasó ni un mes para enterarnos que ahora Vanessa Hudgens cuestiona a Kendall Jenner.

Hudgens no criticó como tal a la modelo pero criticó el pensamiento actual de los 'cuerpos perfectos' y aseguró que 'todos los cuerpos son cuerpos de verano'.

Y es que podrá ser 2021, pero todavía tenemos que leer y escuchar cada año la publicidad que nos habla de una figura determinada para las vacaciones en la playa, algo que no podría estar más lejos de la realidad.

Por qué Vanessa Hudgens cuestiona a Kendall JennerEste pensamiento asegura que las mujeres deben tener un cuerpo de modelo para ser atractivas, cuando todos los cuerpos son válidos, hermosos y tan solo una parte de lo que somos.

Por ello, cuando Hudgens vió la publicación de la revista Complex acompañada de una foto de Jenner con el texto "cuerpo de verano", la cantante y actriz decidió posicionarse públicamente al respecto.

Todos los cuerpos son cuerpos de verano durante el verano. Simplemente quería mencionarlo", escribió la artista en los comentarios de la publicación de Instagram.

Así, la antigua "chica Disney" prefirió evitar referirse a Jenner y dirigir sus energías hacia la nociva idea que, desafortunadamente, aún prevalece en nuestra sociedad para comenzar una conversación necesaria en el tono más abierto posible.

Y todo indica que ha funcionado en cierto nivel, pues su comentario ya acumula más de 34,500 "me gusta" y respuestas que demuestran que no está sola en su opinión contra los cánones de belleza que aún pululan en nuestra sociedad.