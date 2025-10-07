Verónica Castro explica uso de tanque de oxígeno y silla de ruedas

Verónica Castro reaparece con tanque de oxígeno; confronta a reportera por preguntar sobre brujería

La emblemática actriz Verónica Castro fue captada este lunes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, trasladándose con un tanque portátil de oxígeno y usando una silla de ruedas, lo que de inmediato provocó preocupación entre sus seguidores y medios de comunicación. Según declaró ella misma, no se trata de un padecimiento grave: "No (tengo problemas de salud), necesito caminar más rápido, necesito oxígeno". Su explicación añadió que el uso del tanque era simplemente para facilitar sus desplazamientos, no producto de una enfermedad seria. Pero no fue solo su presencia física lo que llamó la atención; al toparse con la prensa, hubo tensión, reproches y reclamos.

Durante su paso frente a los medios, una reportera intentó reabrir el polémico tema de la supuesta brujería que le habrían hecho a Yolanda Andrade, vinculando ese presunto acto con los males crónicos que ambos han mencionado en distintas ocasiones. La insistencia encendió a Verónica, quien respondió con voz firme:

"¿Ves?, gente como ella, que siempre está necia en lo mismo, siempre con lo mismo, en las necedades de cosas feas, de cosas antiguas, es que es una persona negativa, vele la cara".