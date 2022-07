VIDEO: Thalía rescata a ratón que cayó en piscina

México.- La cantante y actriz mexicana, Thalía, quien es conocida por interpretar a Marimar y María Mercedes en las novelas y por su gran trayectoria en la música, mostró su gran corazón a través de TikTok.

Thalía publicó un video en donde intenta ayudar a un ratón que se encuentra adentro de la enorme piscina que tiene.

El video, que dura un minuto con 11 segundos, se escucha a la cantante decir " Acabo de ver una cosita aquí, pensé que era una rana, miren lo que es", para después acercarse un poco más a la orilla de la piscina y grabar al ratón, el cual no se le ve hacer un esfuerzo para intentar salir y solo sigue flotando en la alberca de la cantante.

En el siguiente fragmento, se ve a Thalía con unas servilletas, además de explicar que al parecer el ratón es de campo, mientras acerca el papel a la piscina y hacerle un "rampa" para que el ratón pueda salir del agua.

Segundos más tarde, se ve que el pudiera salir de la piscina, mientras la cantante dice "Lo salvamos, ¿estás bien?", le pregunta al ratón mientras el roedor intenta secarse la casa, para luego seguir su camino por el césped mientras se escucha a lo lejos a Thalía decir "¿Estas bien, precioso? Ok hermosura ¡Bye!

Los comentarios no se hicieron esperar y hasta tomaron una que otra frase de la cantante como sus favoritas y contentos por la narración de Thalía al querer salvar al ratón.

Otros usuarios más se dedicaron hacer bromas sobre el video, "El ratón: No me la van a creer......Me salvó Marimar", "El ratoncito llegando a su casa: "No me lo van a creer." y hasta preguntaron por la marca de las servilletas, debido a su resistencia en el agua.