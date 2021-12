Vuelve la magia; Se reúnen los actores que dieron vida al mundo de Harry Potter

Tras el éxito de la reunión de "Friends", Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint se reunirán para celebrar el aniversario de una de las sagas inglesas más populares de la historia

INFOBAE.- ¿Qué mejor manera de comenzar el año que viendo una reunión de los actores que dieron vida a los personajes más entrañables de la saga de Harry Potter? Harry Potter, Hermione Ganger y Ron Weasly vuelven a su hogar después de 10 años (ya se habían juntado para el décimo aniversario). El regreso a Howgarts es un hecho y los actores que interpretaron tanto tiempo a estos tres magos volverán a rencontrarse en una reunión producida por HBO Max y que estará disponible el próximo 1 de enero de 2022.

"En caso de duda, considero que volver sobre mis pasos es un buen lugar para comenzar": así escuchamos en el avance la voz en off del director de Hogwarts, Albus Dumbledore, mientras Sirius Black también comenta de fondo.

Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint serán de la partida de este especial llamado Harry Potter: Regreso a Hogwarts que llegará a la plataforma como un homenaje a estos 20 años que pasaron desde el estreno del primer film, Harry Potter y la piedra filosofal.

Pero no sólo este trío de actores formará parte de esta reunión. También nos encontraremos con Tom Felton (Draco Malfoy), a Robbie Coltrane (Hagrid), a Ralph Fiennes (Voldemort), Bonnie Wright (Ginny), Matthew Lewis (Neville), Evanna Lynch (Luna), Gary Oldman (Sirius Black), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Imelda Staunton (Dolores Umbridge), James y Oliver Phelps (Fred y George Weasly), Mark Williams (Arthur Weasley), Alfred Enoch (Dean Thomas). Por último, el director del primer film, Chris Colombus, se sumará al evento. Ellos son al menos los que figuran en los créditos del avance de este encuentro.

Quien no se menciona es la creadora de la saga de los libros de Harry Potter: J.K. Rowling. Su imagen se vio muy afectada por unos comentarios poco afortunados que realizó sobre la comunidad LGTBQ. Pero no está descartado que pueda aparecer. La reunión se llevará a cabo en los estudios Leavesden, Reino Unido, que actualmente funcionan como una atracción turística para los fanáticos: diariamente recibe 5.000 visitantes.

"Creo que cuando empiezas joven o tienes suerte y te encanta o no. Y si no lo haces, y luego estás atrapado en eso y llegas a resentirte, entonces obviamente las cosas salen mal. Pero siempre me ha encantado", afirmó Daniel Radclife en una entrevista cuando recordó sus inicios en la industria.

Por su parte la actriz Emma Stone posteó en Instagram una foto de ella con sus compañeros de elenco cuando era chica: "Harry Potter era mi casa, mi familia, mi mundo, y Hermione (sigue siendo) mi personaje de ficción favorito de todos los tiempos."