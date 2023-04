Yeri Mua se asusta dice que la demandaron abogados de Jenni Rivera

Yeri Mua, la popular influencer de redes sociales, está en vuelta en una nueva polémica. No cabe duda que la muchacha sale de una y se mete en otra bronca.

Y es que este día dijo que le llegó una demanda nada más y nada menos que por parte de abogados de la "Diva de la Banda", Jenni Rivera.

"Acabo de recibir el día de hoy de mis abogados una demanda", contó en un video de TikTok.

Yo no sabía que había que solicitar un permiso para poder caracterizarme de un famoso y pues, ahorita me siento yo perturbada, porque me demandaron por derechos de autor de parte de Jenni Rivera", agregó.

Yeri dijo que la razón era que "se parecía tanto a Jenni Rivera" que le cayó la demanda.

¿Por qué demandaron abogados de Jenni Rivera a Yeri Mua?

Según contó Yeri Mua fue demandada por haber utilizado su imagen en una transmisión en vivo y por el gran parecido con la estrella.

Quedé en shock, ahorita le debo los millones de dólares a Jenni Rivera por haberla recreado y sobretodo como me disfracé, me puse un vestido que ella había utilizado, que era muy parecido, y lo tomaron como plagio", comentó.

¿Cómo era el vestido que usó Yeri Mua?El vestido que uso la veracruzana era de color morado, con muchas flores, muy parecido al estilo de Jenni Rivera.

La joven también dijo que ya no volvería a recrear a un famoso, pues teme que le lleguen más demandas y la lleven a la cárcel.

También se puso una peluca, una flor y unos grandes aretes de mariposas.

En una foto colocada en Instagram se ve a Yeri vestida con el atuendo y con el texto: "Yeri Rivera y arriba las viejas borrachaaaas".