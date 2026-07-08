Yolanda Andrade muestra el difícil momento que atraviesa por su enfermedad

Yolanda Andrade volvió a aparecer en sus redes sociales para informar sobre el complicado estado de salud que enfrenta debido a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y la neuralgia del trigémino, padecimientos que le han provocado una fuerte crisis de dolor.

La conductora, de 54 años, explicó que permanece en cama mientras se recupera de intensos malestares físicos, entre ellos un fuerte dolor de cabeza y dificultades para ver. En un video, expresó que el dolor fue tan intenso que la dejó sin fuerzas.

"Aquí estoy, lo que queda de mí, pero mañana voy a amanecer mejor, hoy sí me tumbó el dolor", comentó.

Andrade señaló que actualmente las molestias se presentan en su ojo izquierdo y también afectan una costilla, además de sentir dolor en gran parte de su cuerpo.

Yolanda Andrade y su diagnóstico de ELA

La presentadora dio a conocer públicamente que fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) el 26 de diciembre de 2025, mediante un video difundido en sus redes sociales, donde habló del impacto que la enfermedad ha tenido en su vida.

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva e incurable que afecta el sistema nervioso, ocasionando daño en las neuronas motoras, pérdida del control muscular y dificultades para realizar actividades cotidianas.

Impacto de la neuralgia del trigémino

Además, Yolanda Andrade también padece neuralgia del trigémino, una afección de dolor crónico que afecta el nervio responsable de la sensibilidad del rostro y que provoca episodios repentinos de intenso dolor facial.

Desde 2023, la conductora ha compartido con sus seguidores el deterioro físico que ha experimentado, mostrando los cambios en su movilidad y en su rostro como parte del proceso que enfrenta.

En su más reciente publicación también agradeció las oraciones y el apoyo que ha recibido, además de compartir la imagen de un arreglo floral que le enviaron el cantante Pedro Fernández y su esposa, Karina.

En los últimos días, Andrade también ha publicado fotografías del recuerdo junto a amigos como Pedro Fernández, Ricky Martin, Paulina Rubio y Salma Hayek, así como imágenes de su juventud.