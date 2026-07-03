Reportan que Taylor Swift y Travis Kelce ya contrajeron matrimonio por lo civil

Taylor Swift y Travis Kelce habrían formalizado su matrimonio por la vía civil días antes de la celebración de su boda en el Madison Square Garden, de acuerdo con un reporte publicado por Page Six.

Según el medio, personas cercanas a la pareja aseguraron que el enlace legal se realizó de manera privada y con la presencia de un reducido grupo de familiares y seres queridos. Una de las fuentes citadas afirmó que ambos "ya están casados", mientras que otro informante, identificado como alguien vinculado al mundo de la música, sostuvo que la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs ya habrían contraído matrimonio legalmente.

El portal también señala que las licencias matrimoniales en el estado de Nueva York son confidenciales. No obstante, indicó que la semana pasada personal de seguridad de la Oficina del Secretario Municipal de Manhattan les informó que no existía un permiso de matrimonio registrado a nombre de la pareja.

¿Dónde ocurrió la ceremonia civil?

Respecto al lugar donde habría ocurrido la ceremonia civil, el reporte menciona que existían rumores de que se llevó a cabo en Tennessee, estado al que Taylor Swift se mudó cuando tenía 14 años para desarrollar su carrera como compositora.

Asimismo, el sitio destacó que una plataforma dedicada al seguimiento del jet privado de la artista registró, el pasado 28 de junio, escalas en distintas ciudades donde residen familiares cercanos de ambos. Entre los destinos señalados aparecen Filadelfia, Pensilvania, Tampa y posteriormente Nashville, desde donde la aeronave viajó a Nueva York el 30 de junio.

Cena de ensayo en el Madison Square Garden

En paralelo, People informó que la noche del 2 de julio la pareja llevaría a cabo su cena de ensayo en el Madison Square Garden con alrededor de 100 invitados. El medio indicó que entre las personas vistas en el lugar se encontraban Lena Dunham, Jack Antonoff y Erin Andrews, entre otros asistentes.

Por su parte, TMZ difundió un video en el que, según el portal, se observa el momento en que Taylor Swift llega al recinto a bordo de una camioneta blanca.

Hasta el momento, los representantes de Taylor Swift y Travis Kelce no han confirmado ni desmentido la información sobre el presunto matrimonio civil.