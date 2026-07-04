Taylor Swift y Travis Kelce se casan en secreto en Nueva York

NUEVA YORK, Estados Unidos.- En una noticia que ha sacudido al mundo del entretenimiento y los deportes a nivel global, el representante oficial de Taylor Swift confirmó que la superestrella del pop y la figura de la NFL, Travis Kelce, han contraído matrimonio en secreto. Los rumores que inundaban las redes sociales durante las últimas semanas finalmente se convirtieron en una certeza oficial, consolidando una de las uniones sentimentales más mediáticas de la cultura popular contemporánea, la cual comenzó bajo los reflectores de los emparrillados y los escenarios internacionales.

La ceremonia privada

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el equipo de relaciones públicas de la intérprete, la ceremonia de casamiento se llevó a cabo en un entorno estrictamente privado, rodeados únicamente de familiares directos y los amigos más cercanos de la pareja. El anuncio corta de tajo las constantes especulaciones de la prensa rosa sobre la fecha y la magnitud del enlace, demostrando el deseo mutuo de los ahora esposos por mantener la solemnidad de sus votos matrimoniales lejos del acoso de las cámaras y los grandes despliegues de la farándula internacional.

Impacto en redes sociales

La relación entre el ala cerrada de los Chiefs de Kansas City y la multigalardonada cantautora inició públicamente, generando desde entonces un fenómeno comercial y social sin precedentes en la intersección de la música pop y el deporte profesional en los Estados Unidos. Diversas fuentes allegadas a la familia manifestaron que los recién casados planean celebrar una recepción posterior de mayor alcance para compartir su felicidad con sus círculos profesionales más amplios. Los mensajes de felicitación por parte de celebridades, atletas de alto rendimiento y millones de seguidores en todo el planeta no se han hecho esperar, inundando las redes y convirtiendo el acontecimiento en la tendencia principal del día en las plataformas virtuales.