YosStop recibió cartas de seguidores en la cárcel: “Cada una es una caricia a mi alma”

La influencer Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, recibió correspondencia de sus seguidores durante su estancia en el penal en Santa Martha Acatitla, luego de su vinculación a proceso por delitos relacionados con la pornografía infantil.

A través de su cuenta de Instagram, la youtuber envió un mensaje a los “Stoppers” que le escriben mientras está privada de su libertad. Con ayuda de su actual pareja, Gerardo González, quien maneja las redes sociales, pudo hacerles saber que lee algunas de sus cartas y loa gradecida que se siente por recibir las cartas que le escribieron.

“He procurado leerle al menos una o dos cartitas a Yoss cada oportunidad que tengo y me dictó el siguiente texto para ustedes”, explicó González en la descripción de la publicación de una fotografía de algunas cartas que Yoseline recibió.

“Stoppers”, comenzó Yoseline a través de su pareja. “Me han podido leer algunas cartas que me han mandado pero me encantaría poder leerlas TODAS en físico una y otra vez, lamentablemente no puedo por ahora (les prometo que lo haré). Sin embargo, quiero decirles que sus palabras me hacen tanto bien, tanto que no se imaginan”.

“En una de las cartas me dijeron: ‘Gracias a ti conocí que se podía amar a alguien a través de una pantalla’… ¡WOW! de verdad no les puedo explicar lo que sentí, en ese momento me cayó un ‘20' porque a pesar de que no me conozcan en persona o no hayamos tenido un contacto directo, ustedes han valorado y aceptado con cariño una parte de mí, de mi esencia, y esa parte ha sido suficiente para generar este hermoso sentimiento que es el amor, y que les juro es correspondido, es recíproco, no importa si los conozco o no, ya existe un vínculo y una conexión amorosa entre nosotros”, continuó.

Finalmente, YosStop agradeció a sus seguidores por escribirle y buscar establecer contacto con ella: “Les agradezco desde lo más profundo de mi ser todas sus palabras que hacen mi corazón latir, y así como en algún momento yo los habré ayudado consciente o inconscientemente quiero que sepan que ahora ustedes lo hacen conmigo”.

“Cada carta de ustedes es una caricia a mi alma, espero muy pronto poderlas leer todas en físico y responderles a cada un@ de ustedes. Por ahora sólo puedo agradecerles por su apoyo y amor, los amo de vuelta. Gracias, Gracias, Gracias”, finalizó en la publicación de Instagram.

En la caja de comentarios de la publicación, los seguidores de YosStop reaccionaron con cintos de comentarios: “Te extrañamos, Yoss”, “Siempre contigo”, “Fui parte de ese regalito” y “Te extraño, me ayudaste en el peor momento de mi vida, tus videos eran una de las cosas que me hacían feliz”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Por otra parte, hace unas semanas se anunció que la creadora de contenido se mantendrá presa algunos meses más debido a que una jueza de control de la Ciudad de México otorgó una prórroga de investigación complementaria, lo que dicta que Yoseline estará en el penal durante dos meses más.

La prórroga fue dada a conocer públicamente por Javier Shüte, el abogado de Ainara: “Solicitamos una prórroga de dos meses del plazo de la investigación complementaria para seguir realizando actos y diligencias de investigación y la autorizó en audiencia la jueza de control. Subsiste la prisión preventiva”, informó el abogado de la joven de 19 años.