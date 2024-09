YosStop relata el infierno que vivió por segunda vez tras las rejas

Una década le costó a YosStop construir su comunidad de más de 5 millones de seguidores en redes, pero un grave error casi arruina su carrera. En exclusiva para el programa ´De primera mano´, la influencer abrió su corazón y reveló cómo vivió el arresto, la prisión y el juicio que enfrentó.

"Yo lo describo como una muerte, vivir tu propia muerte, pero el ser humano no está hecho para eso, o sea, tú te mueres y pues ya sufre quien se queda, pero en esta situación yo sentí que me morí... Jamás en mi vida, jamás la verdad (sobre llegar a prisión) es que siempre me he considerado una persona muy recta y muy honesta", comentó YosStop.

¿Cuál fue su delito?

Yoseline Hoffman cayó en prisión por el delito de pornografía infantil, describir y opinar sobre un video donde se violentaba a una menor de edad. La influencer fue acusada de posesión y distribución de material íntimo de menores de edad, lo que la llevó a enfrentar un proceso judicial que culminó en su encarcelamiento.

El impacto en su vida personal

Ahora, luego de cinco meses de prisión y a dos meses de cumplir con los lineamientos que fijó el juez, como exponer en sus plataformas información con perspectiva de género y donar un porcentaje de sus ingresos a colectivos feministas, YosStop comparte lo duro que fue, pero tiene clara su responsabilidad en ello.

"Primero tengo que decir que no es culpa ni responsabilidad de ella (la víctima). La verdad es que fue un proceso muy duro, yo estuve muy sola, viví una prisión muy solitaria", dijo la influencer, reflejando el impacto emocional que tuvo en ella su encarcelamiento.

"Hoy en día soy una persona muy limitada, con mucho miedo, con mucho miedo de lo que digo porque, digamos, todo lo bueno y todo lo malo que me ha pasado ha sido por mis palabras", señaló.