Donald Trump busca veto migratorio permanente que afecta a 19 países

Los países que Trump planea incluir en su veto migratorio permanente

Donald Trump planea incluir en su veto migratorio permanente a 19 países.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump de 79 años de edad, anunció un veto migratorio permanente con el que "pausará permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo".

Dichos países que Trump planea incluir en su veto migratorio permanente serían:

- Irán

- Laos

- Ir

- Haití

- Cuba

- Libia

- Chad

- Sudán

- Eritrea

- Birmania

- Yemen

- Burundi

- Somalia

- Venezuela

- Afganistán

- Sierra Leona

- Turkmenistán

- Guinea Ecuatorial

- República del Congo

Dicho veto migratorio permanente, según el presidente Donald Trump tiene como objetivo permitir que el sistema estadounidense "se recupere por completo".

¿Cuál es el objetivo del veto migratorio?

Ya que el plan de Donald Trump busca "terminar con los millones de admisiones ilegales de Joe Biden" y por los que se buscará "remover a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos o sea incapaz de amar a nuestro país".