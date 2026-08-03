Accidente aéreo en Nazca: 13 muertos, entre ellos turistas europeos

Una trágica emergencia aérea conmocionó al sector turístico en Perú luego de que una avioneta comercial se estrellara en las inmediaciones de la ciudad de Nazca, dejando un saldo confirmado de 13 personas muertas, entre las cuales se encuentran 11 turistas de nacionalidad europea y los dos pilotos de la aeronave.

El trágico accidente cerca de las Líneas de Nazca

De acuerdo con las primeras informaciones brindadas por las autoridades de aviación civil y los equipos de emergencia locales, la aeronave realizaba un sobresuelo turístico sobre las famosas Líneas de Nazca, uno de los destinos arqueológicos más concurridos del país sudamericano.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación técnica, la avioneta perdió altura bruscamente y se precipitó a tierra en una zona desértica cercana al aeropuerto de la localidad, provocando un impacto fatal que impidió la supervivencia de los ocupantes.

Despliegue de los servicios de emergencia e investigaciones

Tras recibir la alerta de la torre de control, unidades de bomberos, la Policía Nacional del Perú y personal médico se trasladaron al sitio del accidente para acordonar el área, sofocar el fuego generado por el impacto y realizar las labores de rescate de los cuerpos.

Las autoridades peruanas abrieron un expediente de investigación a través de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) para determinar si el desplome fue provocado por una falla mecánica repentina, condiciones meteorológicas adversas o un error humano.

Representaciones diplomáticas de los países europeos involucrados se pusieron en contacto con el gobierno peruano para coordinar la identificación formal de las víctimas y los trámites de repatriación.