Incendio en ferry de Indonesia deja desaparecidos mientras continúan las labores de rescate

Un viaje en ferry terminó en emergencia el domingo 2 de agosto, luego de que la embarcación Mutiara Sentosa 2 se incendiara mientras navegaba frente a la isla de Java, en Indonesia.

El barco se dirigía de Surabaya hacia la ciudad de Makassar, en Sulawesi Meridional, y además de transportar pasajeros llevaba cerca de 180 vehículos, principalmente camiones. Según algunos sobrevivientes, el fuego habría iniciado en uno de los vehículos, aunque las autoridades todavía no han confirmado el origen del incendio.

Ante la rápida propagación de las llamas, los pasajeros tuvieron que abandonar la embarcación en medio del pánico. Algunos de ellos optaron por lanzarse al mar para ponerse a salvo y posteriormente relataron que permanecieron aproximadamente cuatro horas en el agua antes de ser rescatados.

Hasta el momento, las autoridades reportan que 238 personas fueron auxiliadas, mientras que 28 continúan desaparecidas. Sin embargo, este número podría modificarse debido a que se investiga si viajaban más personas de las registradas oficialmente, situación que ha dificultado el conteo y las labores de localización.

El accidente también dejó cinco personas fallecidas. Hasta ahora no se ha determinado si las víctimas murieron a consecuencia del incendio o por ahogamiento, ya que las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las causas.

Acciones de la autoridad

En el operativo de rescate participaron barcos pesqueros, buques de la Armada y equipos especializados que trabajaron para encontrar a los pasajeros que quedaron en el mar. Las labores de búsqueda continúan y las autoridades podrían actualizar la cifra de víctimas y desaparecidos conforme avance el operativo.