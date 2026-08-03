CDC alerta sobre muertes por Cyclospora en Estados Unidos

Las autoridades de salud en Estados Unidos encendieron las alarmas sanitarias tras confirmar la muerte de dos personas a causa de complicaciones severas derivadas de una infección por el parásito Cyclospora cayetanensis, un brote que genera un cuadro de diarrea acuosa severa o "explosiva", deshidratación e inflamación gastrointestinal aguda.

El brote y su origen alimentario

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) iniciaron un rastreo epidemiológico para identificar la fuente exacta del brote, el cual suele vincularse al consumo de productos frescos importados o mal lavados.

La ingesta de frutas, verduras o hierbas frescas como cilantro, lechuga o frambuesas contaminadas con materia fecal que contiene los quistes del parásito figura como la principal vía de contagio. Además de la diarrea intensa, la ciclosporosis provoca pérdida del apetito, calambres estomacales, náuseas, fatiga extrema y fiebre ligera. Las complicaciones mortales suelen presentarse en adultos mayores, infantes o personas con el sistema inmunológico debilitado, principalmente debido a cuadros de deshidratación severa.

Recomendaciones de las autoridades sanitarias

Ante el incremento de casos reportados en varios estados de la Unión Americana, los organismos de salud pública emitieron una serie de recomendaciones para prevenir contagios.

Se enfatizó la necesidad de desinfectar minuciosamente frutas y verduras antes de su consumo, considerando que el parásito es resistente a ciertos químicos convencionales. Asimismo, instaron a mantener prácticas estrictas de lavado de manos e higiene en las superficies donde se manipulen alimentos crudos, recomendando acudí de inmediato a un centro médico ante los primeros síntomas de deshidratación o diarrea persistente para recibir tratamiento con antibióticos específicos.