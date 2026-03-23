Tragedia en el aire: el vuelo militar que terminó en segundos

Lo que debía ser un traslado rutinario de tropas se convirtió en una escena de caos, fuego y desesperación en el sur de Colombia.

Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana, con 125 personas a bordo —114 soldados y 11 tripulantes—, se desplomó apenas instantes después de despegar, dejando al país en shock y abriendo una urgente investigación sobre lo ocurrido.

¿Cómo ocurrió el accidente?

La aeronave había salido desde Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, con destino a otra base militar. Sin embargo, algo salió mal casi de inmediato.

Testigos relatan que el avión comenzó a perder altura poco después de elevarse, hasta que finalmente se precipitó a tierra a escasos kilómetros del aeropuerto.

El impacto fue brutal. Tras el choque, una enorme columna de humo negro se elevó en la selva, mientras el fuselaje ardía y se escuchaban explosiones provocadas por el material militar que transportaba.

Caos y rescates improvisados

En medio del desastre, civiles de la zona fueron los primeros en reaccionar. Sin esperar a los equipos oficiales, muchos se acercaron para ayudar a los sobrevivientes, trasladándolos incluso en motocicletas hacia lugares seguros.

Las primeras cifras son alarmantes: al menos 48 personas resultaron heridas, aunque el número total de víctimas aún no se ha confirmado.

Mientras tanto, aeronaves médicas y unidades de emergencia fueron enviadas de inmediato para evacuar a los lesionados y atender la tragedia.

Un misterio en el aire

Por ahora, las autoridades han sido cautelosas. No existe una causa oficial del accidente.

Algunas versiones apuntan a una posible falla técnica poco después del despegue, pero los investigadores no descartan ninguna hipótesis.

En un país donde las fuerzas militares han sido blanco de ataques en el pasado, incluso se analiza si hubo algún factor externo, aunque no hay evidencia concluyente.

Un golpe para Colombia

El accidente no solo dejó heridos y posibles víctimas mortales; también reavivó el debate sobre el estado de la flota militar.

El presidente Gustavo Petro expresó su preocupación y subrayó la necesidad de modernizar las aeronaves del país, muchas de las cuales llevan décadas en servicio.

Más allá de la política, el sentimiento dominante es uno: dolor.

Más que cifras, historias

Cada asiento en ese avión representaba una historia: soldados en misión, familias esperando su regreso, vidas que cambiaron en cuestión de segundos.

Hoy, Colombia no solo busca respuestas técnicas, sino también consuelo ante una tragedia que recuerda lo frágil que puede ser todo... incluso a miles de metros de altura.