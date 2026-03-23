Un acuerdo histórico despierta: Europa y Sudamérica se conectan tras 25 años

Después de más de dos décadas de negociaciones, idas, vueltas y tensiones políticas, finalmente el esperado acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur dejará de ser promesa para convertirse en realidad. A partir del 1 de mayo de 2026, este pacto comenzará a aplicarse —aunque de forma provisional— marcando un antes y un después en el comercio global.

Un sueño que tardó 25 años

El camino no fue corto. Las negociaciones comenzaron en 1999 y, durante años, estuvieron marcadas por desacuerdos sobre agricultura, industria y regulaciones ambientales. Sin embargo, en 2026 se logró lo impensable: los países del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— completaron su ratificación, desbloqueando la puesta en marcha del acuerdo.

Este pacto no es menor: conecta a más de 700 millones de personas y crea uno de los mercados más grandes del mundo.

¿Qué cambia desde el 1 de mayo?

Desde el primer día, el acuerdo comenzará a transformar el comercio entre ambos bloques:

Se eliminarán aranceles en numerosos productos, facilitando exportaciones e importaciones.

Se abrirán nuevas oportunidades de negocio para empresas europeas y sudamericanas.

Se crearán reglas más claras y estables para inversiones internacionales.

En términos simples: será más fácil y barato comerciar entre ambos lados del Atlántico.

No todo es entusiasmo

A pesar del avance, el acuerdo sigue generando polémica, especialmente en Europa. Agricultores y algunos gobiernos temen que productos sudamericanos —como carne o azúcar— compitan de manera desigual con los europeos.

Además, el tratado aún no está completamente aprobado. Falta el visto bueno del Parlamento Europeo y un dictamen clave del Tribunal de Justicia de la UE, lo que mantiene cierta incertidumbre sobre su futuro definitivo.

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Más que comercio: una jugada estratégica

Más allá de lo económico, este acuerdo refleja un cambio en el tablero global. En un mundo con tensiones comerciales y nuevas alianzas, Europa busca fortalecer relaciones con América del Sur y reducir su dependencia de otras potencias.

También abre la puerta a una mayor cooperación en temas como cadenas de suministro, cambio climático y estándares laborales.

El inicio de una nueva etapa

Aunque su aplicación será provisional, el 1 de mayo marca el inicio de una nueva era en las relaciones entre Europa y Sudamérica.

Después de 25 años de espera, el acuerdo UE-Mercosur deja de ser una negociación interminable para convertirse en una realidad que podría redefinir el comercio internacional en los próximos años.