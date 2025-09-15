Negociación clave entre Trump y Xi Jinping sobre TikTok el 19 de septiembre

Los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, negociarán un acuerdo sobre la red social TikTok el próximo viernes 19 de septiembre.

Donald Trump escribió hoy 15 de septiembre en su cuenta de Truth Social que "¡La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido muy bien! Concluirá en breve". Además, adelantó un acuerdo sobre TikTok.

TikTok: Donald Trump y Xi Jinping llegan a acuerdo; los detalles se darán a conocer el 19 de septiembre

Hoy 15 de septiembre, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó Donald Trump y Xi Jinping llegaron a un acuerdo para que los videos de TikTok pasen a ser propiedad de Estados Unidos. Información de la agencia Reuters señaló que, luego de una reunión entre altos funcionarios estadounidenses y chinos en Madrid, Scott Bessent y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dieron a conocer este acuerdo.

Sin embargo, ambos funcionarios rechazaron dar a conocer los términos de esta negociación, y explicaron que los detalles se acordarán en una llamada entre Donald Trump y Xi Jinping, el viernes 19 de septiembre.

También hoy 15 de septiembre, el propio Donald Trump anunció en su cuenta de Truth Social "un acuerdo sobre una empresa que los jóvenes de nuestro país querían salvar".