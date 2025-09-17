Adele Deslumbra con Proyectos para 2026: Libro, Disco y Gira Mundial

Adele prepararía regreso en 2026 con libro, disco y gira mundial

La cantante Adele -de 37 años de edad- prepararía regreso en 2026 con libro, disco y gira mundial.

Todo parece indicar que el 2026 será el año de Adele, ya que vienen varios proyectos para la cantautora británica.

Medios de comunicación británicos dieron a conocer que Adele habría firmado un contrato multimillonario para publicar un libro biográfico. Además de que la intérprete de Someone Like You estaría en negociaciones para una nueva gira mundial y lanzar un nuevo álbum en 2026.

Respecto a la biografía de Adele, esta se titularía "Adele en sus propias palabras, más allá de los titulares".

Pasando desde su infancia en Londres, hasta los momentos más importantes de su carrera y vida profesionales.

Los cuales consolidaron a Adele como una de las artistas más importantes de los últimos tiempos, ganadora de premios: