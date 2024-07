Adolescente sufre ataque de tiburón en Florida

Un nuevo ataque de tiburón se ha registrado en Estados Unidos, pero ahora en Florida.

La víctima es un adolescente de 14 años quien resultó con una mordida mientras participaba en un campamento de socorristas juveniles.

Los hechos ocurrieron el lunes alrededor de las 11:15 de la mañana en la Playa Ponce Inlet, en el Condado de Volusia, confirmaron las autoridades.

De acuerdo a medios de Estados Unidos, el tiburón mordió al adolescente en la pantorrilla derecha, causándole laceraciones que no ponen en peligro su vida, según Aaron Jenkins, subjefe de seguridad de playas del Condado de Volusia.

Según testigos, el animal que atacó al joven es un punta negra, especie que es común en la zona.

Este ataque ocurre días después de que cuatro personas resultaran lesionadas tras ser mordidas por un tiburón en la Isla de Padre en Texas.

La agresión ocurrió el pasado 4 de julio durante las celebraciones en Estados Unidos.

En los hechos, una mujer resultó con las heridas más graves, sin embargo, logró sobrevivir ya que fue auxiliada a tiempo por su esposo y visitantes de la playa.

¿Cómo ocurrió el ataque en la Isla del Padre?

Tabatha Sullivent continúa recuperándose en un hospital de McAllen tras ser atacada por un tiburón en la Isla del Padre.

Desde ahí, narró a FOX 4 qué fue lo que pasó el día del ataque, mientras se encontraba con su familia.

La mujer afirma que ese día se encontraba caminando con una de sus hijas por un banco de arena cuando el tiburón apareció y la persiguió.

"Vi algo oscuro en el agua. Pensé que era un pez grande y lo iba a patear. Fue entonces cuando me agarró.

"Creo que me soltó y pude empezar a nadar hacia la playa con una pierna y los brazos. No me agarró allí. Luego me acerqué a la playa y la gente empezó a sacarme, mi marido me agarró primero", dijo.