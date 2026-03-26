Pokémon Company cierra tienda en Ikebukuro tras agresión fatal

Una jornada de luto embarga a la comunidad internacional de Pokémon tras confirmarse un violento incidente ocurrido este 26 de marzo de 2026. Los hechos se suscitaron en las instalaciones del complejo Sunshine City, en el distrito de Ikebukuro, donde una empleada de la compañía perdió la vida tras ser víctima de una agresión directa.

Según los reportes preliminares de la policía de Tokio, un joven de unos 20 años irrumpió en la tienda portando dos armas blancas. Tras atacar a la trabajadora, el agresor se autolesionó de gravedad. Aunque los servicios de emergencia actuaron con rapidez y trasladaron a ambos a un centro médico cercano, las autoridades confirmaron el deceso de los dos involucrados poco tiempo después.

Hasta ahora, el móvil del crimen es un misterio. Las fuerzas de seguridad trabajan para determinar:

Si existía algún vínculo previo entre el atacante y la víctima. Cómo se vulneraron los protocolos de seguridad de uno de los centros comerciales más concurridos de Japón. El estado mental del agresor al momento del incidente.

Ante la gravedad de la situación, The Pokémon Company reaccionó de inmediato emitiendo un comunicado oficial de condolencias y anunciando medidas drásticas:

Cierre indefinido: El Pokémon Center Mega Tokyo y la cafetería temática Pikachu Sweets suspenderán sus operaciones hasta nuevo aviso. Protocolo de investigación: Las tiendas permanecerán clausuradas para facilitar las labores periciales y garantizar el bienestar emocional del resto del personal. Refuerzo de seguridad: Se espera que este evento impulse una revisión total de las medidas de vigilancia en espacios de alta afluencia en la capital nipona. "La prioridad absoluta en este momento es colaborar con la justicia y brindar apoyo a las familias afectadas por este suceso inexplicable", señaló la compañía en un breve escrito.

La noticia ha generado una ola de mensajes de apoyo en redes sociales bajo el sentimiento de incredulidad, dado que los espacios de la franquicia suelen ser considerados entornos familiares y seguros. El debate sobre la seguridad en espacios públicos ha vuelto a cobrar fuerza en el país asiático tras este fatídico encuentro.