Nicolás Maduro enfrenta juicio por narcoterrorismo en Nueva York

NUEVA YORK — El gobernante venezolano Nicolás Maduro compareció este jueves ante una corte federal en Nueva York, en una nueva etapa del proceso judicial que enfrenta por cargos de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos. La sesión se centró en una disputa legal técnica pero crucial: el tribunal debe definir si Maduro podrá utilizar fondos congelados del Gobierno de Venezuela para costear su defensa legal o si deberá recurrir a recursos propios, en medio de las sanciones internacionales que pesan sobre su administración en este marzo de 2026.

La comparecencia de Nicolás Maduro en Nueva York ocurre bajo un despliegue de seguridad sin precedentes en las inmediaciones del tribunal del Distrito Sur de Manhattan. Los abogados defensores argumentaron ante el juez que, debido a su investidura y al carácter de los cargos relacionados con su gestión, el Estado venezolano debería cubrir los honorarios de los bufetes de élite contratados. Sin embargo, los fiscales federales se oponen, señalando que permitir el uso de activos estatales para una defensa penal personal violaría las órdenes ejecutivas que protegen dichos fondos para el beneficio del pueblo venezolano.

El juicio de Nicolás Maduro se centra en el uso de fondos congelados para su defensa.

Durante la audiencia, se discutió la procedencia de los activos que Maduro pretende movilizar. El Departamento de Justicia de EE. UU. sostiene que el mandatario debe demostrar que los recursos para su defensa no provienen de actividades ilícitas ni de cuentas públicas malversadas. Este dilema financiero ha retrasado el inicio del juicio de fondo, ya que la magnitud de los costos legales de un caso de esta envergadura asciende a varios millones de dólares, una cifra que el tribunal busca rastrear con precisión antes de otorgar cualquier autorización de pago.

Analistas destacan la singularidad del caso de Maduro en la historia judicial de EE. UU.

Analistas legales señalan que el caso de Nicolás Maduro es único en la historia judicial de los Estados Unidos, al procesar a un líder extranjero en activo bajo cargos de colaborar con el Cártel de los Soles y las FARC para inundar de drogas el territorio estadounidense. En este 2026, el juicio no solo tiene implicaciones penales, sino que es un termómetro de las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas. El juez ha solicitado un informe detallado sobre las cuentas personales de Maduro para verificar su solvencia antes de tomar una decisión definitiva sobre el uso de los fondos gubernamentales.

Grupos de venezolanos exigen que no se utilicen fondos del Estado para la defensa de Maduro.

Por su parte, el equipo legal de Maduro ha denunciado que las restricciones financieras impuestas por el tribunal vulneran el derecho constitucional a una defensa adecuada, calificando el proceso como una "persecución política disfrazada de justicia criminal". Mientras tanto, grupos de venezolanos en el exterior se manifestaron a las afueras de la corte, exigiendo que no se toque el dinero de la nación para proteger a quienes consideran responsables de la crisis humanitaria en el país sudamericano.

Con la comparecencia de este jueves, el proceso entra en una fase de estancamiento financiero que podría durar semanas. La decisión del tribunal sobre si Maduro usará fondos del gobierno venezolano o recursos propios sentará un precedente sobre cómo se manejan los activos de Estados sancionados en litigios penales individuales. El mundo permanece atento al desarrollo de este juicio en Nueva York, que promete ser el evento judicial más relevante de la década en materia de geopolítica y lucha contra el narcotráfico internacional.