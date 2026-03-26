Conoce el caso de Noelia Castillo Ramos, la mujer más joven en acceder a la eutanasia en España

El caso de Noelia Castillo Ramos se ha convertido en uno de los más relevantes en torno a la eutanasia en España. A sus 25 años, la joven obtuvo autorización para someterse a este procedimiento tras argumentar un sufrimiento persistente derivado de una agresión sexual y una lesión medular que la dejó con paraplejia.

En 2022, tras ser víctima de abuso sexual múltiple, intentó quitarse la vida arrojándose desde un quinto piso. Aunque sobrevivió, sufrió daños severos en la columna que le provocaron dolor neurológico crónico, alteraciones sensoriales y una dependencia permanente, condiciones que describió como intolerables y sin posibilidad de mejora.

Ante este panorama, en abril de 2024 solicitó la eutanasia ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que aprobó su petición en julio del mismo año al considerar que cumplía con los requisitos legales establecidos.

El proceso legal y la oposición familiar

Sin embargo, el proceso se extendió durante más de un año debido a la oposición de su padre, respaldado por Abogados Cristianos, quienes interpusieron diversos recursos legales para frenar el procedimiento. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo de España y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, instancias que rechazaron suspender la eutanasia al confirmar que la joven cumplía con todos los criterios legales.

La legislación española, vigente desde 2021, permite la eutanasia a personas mayores de edad que padezcan un sufrimiento físico o psíquico constante e incurable, siempre que exista consentimiento informado y reiterado.

Detalles del procedimiento

Con los recursos agotados, el procedimiento fue programado para el jueves 26 de marzo. Se llevará a cabo en su domicilio mediante sedación profunda, seguida de la administración de medicamentos que detendrán las funciones vitales en un periodo estimado de entre 10 y 30 minutos.

El caso ha reavivado el debate público sobre los límites de la intervención familiar en decisiones personales, así como sobre la respuesta del sistema legal y social ante situaciones de sufrimiento extremo.