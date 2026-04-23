Ahmad Vahidi: el poder oculto que redefine Irán y desafía la paz con Trump

En medio del caos político y militar que sacude a Irán, una figura emerge desde las sombras con un poder que muchos analistas consideran decisivo: Ahmad Vahidi. No es el rostro visible del régimen ni el líder oficial, pero todo apunta a que es quien realmente mueve los hilos en uno de los momentos más críticos del país.

El ascenso del "general invisible"

Tras los recientes ataques que diezmaron parte de la cúpula iraní, Vahidi —un veterano de la Guardia Revolucionaria— ha consolidado su influencia de forma silenciosa pero contundente. Hoy ocupa el mando de esta poderosa fuerza militar, pieza clave del sistema político iraní, y desde ahí ha extendido su control tanto al ámbito militar como al diplomático.

Aunque formalmente existen líderes políticos, diversos análisis coinciden en que el verdadero poder se ha desplazado hacia este círculo militar encabezado por Vahidi. Su estilo no es el de los discursos públicos, sino el de las decisiones estratégicas tomadas lejos de los reflectores.

Un perfil marcado por la controversia

El historial de Vahidi es tan influyente como polémico. Ha ocupado cargos clave como ministro de Defensa e Interior, y durante décadas ha estado vinculado a operaciones militares sensibles dentro y fuera de Irán. Sin embargo, su nombre también aparece en expedientes internacionales: está acusado por Argentina de participar en el atentado contra la AMIA en 1994, uno de los ataques terroristas más graves en América Latina, por el cual existe una orden de captura internacional.

Además, ha sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea debido a su presunta participación en programas militares y en la represión de protestas internas. Este pasado lo convierte en una figura difícil de aceptar en cualquier escenario diplomático.

El hombre que endurece a Irán

Con Vahidi al mando, Irán ha adoptado una postura mucho más rígida frente a Occidente. Las negociaciones con Estados Unidos se han estancado, y el país ha intensificado acciones estratégicas como el control del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial. Analistas describen su enfoque como el de un "halcón": prioriza la confrontación y desconfía de los acuerdos. Su influencia ha desplazado a sectores más moderados dentro del gobierno iraní, reduciendo las posibilidades de diálogo.

El principal obstáculo para Trump

Para Donald Trump —quien busca reposicionarse como negociador clave en Medio Oriente— Vahidi representa un muro difícil de derribar. El general no solo rechaza las condiciones estadounidenses, sino que también controla quién negocia y bajo qué términos. Incluso ha colocado aliados dentro del equipo diplomático iraní para asegurar que cualquier conversación siga una línea dura. El resultado: un escenario donde las conversaciones de paz parecen más lejanas que nunca.

¿Quién manda realmente en Irán?

Aunque el sistema iraní mantiene una estructura formal de liderazgo, la realidad parece más compleja. Expertos sugieren que figuras visibles podrían tener menos poder del que aparentan, mientras que Vahidi y su entorno militar toman las decisiones clave. Esto refleja una transformación interna: Irán ya no solo es gobernado por políticos o clérigos, sino por una élite militar con una visión mucho más confrontativa del mundo.

Un futuro incierto

El ascenso de Ahmad Vahidi no solo redefine el equilibrio de poder dentro de Irán, sino que también impacta la geopolítica global. Mientras su influencia crece, las posibilidades de un acuerdo con Estados Unidos se reducen, y el riesgo de una escalada internacional aumenta. En este tablero complejo, Vahidi no es simplemente un general más: es el estratega en la sombra que podría decidir si el conflicto continúa... o si alguna vez llega la paz.