Donald Trump ordena controlar el estrecho de Ormuz por minas marinas

El estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del planeta, se ha convertido nuevamente en el epicentro de una crisis internacional. En un giro que eleva la tensión al máximo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a su Armada disparar y hundir cualquier embarcación sospechosa de colocar minas en la zona.

La instrucción no es simbólica: es una orden directa de acción militar inmediata en una de las regiones más sensibles del mundo.

"Control total"... pero con alto riesgo

Trump aseguró que Estados Unidos tiene el "control total" del estrecho, al punto de afirmar que ningún barco puede transitar sin autorización de la Marina estadounidense.

Sin embargo, esa aparente seguridad contrasta con la realidad en el terreno. La zona sigue siendo altamente volátil, con enfrentamientos indirectos, incautaciones de barcos y amenazas constantes entre Washington y Teherán.

Mientras tanto, el Pentágono advierte que eliminar todas las minas marinas podría tomar meses, lo que prolongaría el riesgo para el comercio global.

La amenaza de las minas marinas

Las minas navales —armas relativamente simples pero devastadoras— se han convertido en el factor clave del conflicto. Su presencia puede paralizar rutas comerciales enteras sin necesidad de una guerra abierta.

Por eso, Estados Unidos ha intensificado operaciones con dragaminas e incluso tecnología avanzada para despejar el área.

Pero Irán no depende de grandes buques: utiliza una estrategia conocida como "flota mosquito", basada en pequeñas embarcaciones rápidas y difíciles de detectar, lo que complica cualquier intento de control total.

Impacto en la economía mundial

El estrecho de Ormuz no es cualquier paso marítimo:

Por ahí circula cerca del 20% del petróleo mundial.

Es clave para el suministro energético de Asia y Europa.

Su cierre o bloqueo puede disparar precios globales.

En otras palabras, lo que ocurra en este estrecho puede sentirse directamente en los bolsillos de millones de personas en todo el mundo.

Escalada o presión estratégica

La orden de Trump llega en medio de un delicado equilibrio:

Existe un alto al fuego parcial.

Pero también un bloqueo naval activo.

Y negociaciones diplomáticas inciertas.

Algunos analistas interpretan la medida como una forma de presión para obligar a Irán a negociar. Otros temen que sea el paso previo a una escalada mayor.

Un punto de no retorno

El problema no es solo militar, sino estratégico: cada mina, cada barco interceptado y cada orden de disparo aumenta el riesgo de un error que podría desencadenar un conflicto abierto.

En un lugar donde pasa una quinta parte del petróleo del planeta, cualquier chispa puede convertirse en incendio global.