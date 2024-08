Ajedrecista intentó envenenar a su rival durante un torneo: Así fue grabada

Una ajedrecista rusa está siendo investigada por las autoridades tras ser acusada de intentar envenenar a su rival la semana pasada.

Amina Abakarova se enfrenta a una posible suspensión de por vida y a posibles acciones penales, según las autoridades rusas.

Según medios de Rusia, la mujer fue grabada rociando en el tablero de su rival una sustancia que contenía mercurio como parte de un intento de envenenamiento antes de una partida.

El acto ocurrió en el campeonato de la República de Daguestán en Makhachkala.

Por sus actos, Amina ha sido suspendida temporalmente de todas las competiciones bajo la autoridad de la federación nacional.

En el video de vigilancia, de 34 segundos de duración, se ve a Abakarova caminando por lo que parece una sala con tableros preparados para un torne.

Luego se aprecia que ella frota uno de ellos, para luego retirarse.

Las investigaciones iniciaron cuando una de las participantes utilizó el tablero manchado y luego se enfermó durante el torneo.

Por su parte Sazhid Sazhidov, ministro de Deportes de Daguestán, publicó que Abakarova, natural de Makhachkala y ganadora del torneo con anterioridad, esparció una sustancia, que más tarde resultó contener mercurio, sobre la mesa que utilizaría Osmanova.

"Como consecuencia, durante el partido la salud de Osmanova empeoró y necesitó atención médica", añadió. "Por el momento, las vidas de los participantes e invitados a la competición no corren peligro", declaró Sazhidov.

"Como muchos otros, estoy perplejo por lo ocurrido", añadió.

En una entrevista concedida el miércoles al diario ruso Izvestia, la mujer afectada identificada como Osmanova declaró que vio "unas bolitas" que salían rodando de debajo de su tablero durante el torneo.

"Me sentí mal. Empecé a respirar profundamente y no podía tomar aire. No podía entender lo que estaba pasando", declaró.

También acusó a Abakarova de intentar envenenarla intencionadamente y de poner en peligro a muchas personas del edificio.