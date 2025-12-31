Cima del Pico de Orizaba conquistada por alpinistas indios

Un grupo de alpinistas originarios de la India logró llegar a la cima del Pico de Orizaba, la montaña más alta de México.

En redes sociales circula el momento exacto en el que un grupo de alpinistas originarios de la India alcanzó la cima del Pico de Orizaba, ubicado entre Veracruz y Puebla.

¿Cómo ocurrió la hazaña?

La hazaña tuvo lugar durante los últimos días de diciembre de 2025, marcando así un nuevo capítulo en el alpinismo internacional.

Los alpinistas indios enfrentaron condiciones climatológicas extremas en el Pico de Orizaba. En las imágenes de la hazaña se muestra al equipo de alpinistas celebrando el haber alcanzado la cima del volcán mexicano, Pico de Orizaba.

Detalles confirmados

Algunos de los peligros que enfrentaron los montañistas fueron rocas cubiertas de hielo y nieve que podían ser resbalosas al momento de subir o caminar.

Como se sabe, el clima en el Pico de Orizaba —sobre todo durante el invierno— es frío y nevado debido a la masa de aire polar.

La cúspide del Pico de Orizaba se encuentra a 5 mil 636 metros sobre el nivel del mar, por lo que es reconocido como el volcán más alto de Norteamérica a nivel mundial.