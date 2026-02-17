Contactanos
Mundo

Año Nuevo Chino 2026: ¿Qué animal del horóscopo eres?

El Caballo de Fuego simboliza libertad, movimiento y liderazgo en el horóscopo chino.

Por Staff / La Voz - 17 febrero, 2026 - 03:17 p.m.
Año Nuevo Chino 2026: ¿Qué animal del horóscopo eres?
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Año Nuevo Chino 2026: ¿Cómo saber qué animal soy?

      Conocido también como el Año Nuevo Lunar, esta celebración es una de las más relevantes de Asia, aquí te compartimos cómo conocer qué animal del horóscopo chino eres según tu año de nacimiento.

      El Año Nuevo Chino marca el inicio de un nuevo ciclo basado en el calendario lunar, y durante este año estará regido por el Caballo de Fuego.

      Esta celebración también es conocida como Año Nuevo Lunar o Fiesta de la Primavera, y simboliza la renovación, cierre de etapas y nuevos comienzos. A diferencia del 1 de enero, el Año Nuevo Chino inicia este martes 17 de febrero y se extiende hasta el 5 de febrero de 2027.

      Año del Caballo

      El calendario chino marca que para este 2026 el año estará regido por el Caballo, uno de los signos más enérgicos y apasionados del zodiaco oriental. De acuerdo con los horóscopos chinos, este animal simboliza libertad, movimiento, liderazgo y una fuerte necesidad de independencia.

      Las personas que su signo es el caballo, suelen caracterizarse por su dinamismo, carisma y espíritu aventurero.

      Rata: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

      Buey: 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

      Tigre: 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

      Conejo: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

      Dragón: 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

      Serpiente: 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

      Caballo: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

      Cabra: 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

      Mono: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

      Gallo: 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

      Perro: 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

      Cerdo: 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

      Este ciclo se repite cada doce años, por lo que basta ubicar el año de nacimiento para conocer el animal correspondiente.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados