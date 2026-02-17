Año Nuevo Chino 2026: ¿Qué animal del horóscopo eres?

Año Nuevo Chino 2026: ¿Cómo saber qué animal soy?

Conocido también como el Año Nuevo Lunar, esta celebración es una de las más relevantes de Asia, aquí te compartimos cómo conocer qué animal del horóscopo chino eres según tu año de nacimiento.

El Año Nuevo Chino marca el inicio de un nuevo ciclo basado en el calendario lunar, y durante este año estará regido por el Caballo de Fuego.

Esta celebración también es conocida como Año Nuevo Lunar o Fiesta de la Primavera, y simboliza la renovación, cierre de etapas y nuevos comienzos. A diferencia del 1 de enero, el Año Nuevo Chino inicia este martes 17 de febrero y se extiende hasta el 5 de febrero de 2027.

Año del Caballo

El calendario chino marca que para este 2026 el año estará regido por el Caballo, uno de los signos más enérgicos y apasionados del zodiaco oriental. De acuerdo con los horóscopos chinos, este animal simboliza libertad, movimiento, liderazgo y una fuerte necesidad de independencia.

Las personas que su signo es el caballo, suelen caracterizarse por su dinamismo, carisma y espíritu aventurero.

Rata: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Buey: 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tigre: 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Conejo: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Dragón: 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Serpiente: 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Caballo: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Cabra: 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Mono: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Gallo: 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Perro: 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Cerdo: 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Este ciclo se repite cada doce años, por lo que basta ubicar el año de nacimiento para conocer el animal correspondiente.