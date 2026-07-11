GAZA.- Un reciente ataque aéreo perpetrado por las fuerzas armadas de Israel en la Franja de Gaza provocó la muerte de un funcionario local encargado de la logística y coordinación de las transmisiones públicas de la Copa del Mundo 2026. El trágico suceso se registró en medio de la intensificación de las operaciones militares en la región del Medio Oriente, impactando directamente a las actividades civiles organizadas para permitir que la población local pudiera dar seguimiento a los encuentros del torneo internacional de la FIFA.

De acuerdo con los reportes oficiales compartidos por los cuerpos de rescate y las autoridades sanitarias de la localidad, el funcionario se encontraba coordinando los puntos de reunión masiva y la instalación de pantallas gigantes en zonas habitacionales al momento del bombardeo. Su labor técnica resultaba fundamental para brindar espacios de esparcimiento e inclusión social a miles de familias que se congregaban diariamente para observar el desarrollo de las llaves eliminatorias del certamen futbolístico que se celebra de manera simultánea en el continente norteamericano.

Impacto en la comunidad

El deceso del encargado logístico generó una ola de consternación entre la comunidad y los organismos internacionales de derechos humanos, quienes lamentaron que el conflicto armado continúe cobrando la vida de personal civil dedicado a actividades de índole recreativa y comunitaria. Diversas organizaciones no gubernamentales reiteraron su llamado urgente a las partes involucradas para establecer corredores seguros y garantizar la integridad física de la población, en un contexto donde las infraestructuras urbanas básicas y los servicios de telecomunicación han sufrido daños severos.

Acciones de la autoridad

Por su parte, el mando militar de Israel justificó que las operaciones aéreas ejecutadas en el perímetro estaban dirigidas contra objetivos tácticos y células de combatientes operativos en la zona, argumentando que se toman medidas para mitigar los daños colaterales. No obstante, las autoridades locales denunciaron que las hostilidades continúan afectando los pocos espacios de convivencia social remanentes, ensombreciendo el ambiente humanitario mientras los comités deportivos locales evalúan la viabilidad de mantener las proyecciones públicas programadas para los partidos de los cuartos de final del Mundial.