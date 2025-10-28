Huracán Melissa toca tierra en Jamaica con fuerza devastadora

El Huracán Melissa tocó tierra en Jamaica con una potencia catastrófica, alcanzando la máxima fuerza de Categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. El ciclón tropical ha azotado la isla caribeña con vientos sostenidos y lluvias torrenciales devastadoras, provocando una emergencia nacional.

Los reportes iniciales desde la isla indican daños generalizados a la infraestructura. Se reportan:

Vientos de Categoría 5: Los vientos extremadamente peligrosos han arrancado techos, derribado árboles y postes de electricidad, dejando a gran parte de Jamaica sin suministro eléctrico.

Inundaciones Severas: Las lluvias torrenciales han provocado inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, bloqueando carreteras clave y aislando a comunidades.

Devastación Costera: Se temen daños masivos en las zonas costeras bajas debido a las poderosas marejadas ciclónicas.

El gobierno de Jamaica ha declarado el estado de emergencia y activado todos los protocolos de respuesta a desastres, mientras que los equipos de rescate enfrentan condiciones extremas para atender a los ciudadanos atrapados.

El Huracán Melissa es uno de los fenómenos naturales más potentes en golpear la isla en décadas. Se han emitido llamados urgentes a la comunidad internacional para brindar ayuda humanitaria en los próximos días, una vez que las condiciones climáticas permitan evaluar la magnitud total de la devastación.