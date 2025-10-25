Suspensión de negociaciones entre Estados Unidos y Canadá por acusación de Trump

La relación comercial entre Estados Unidos y Canadá sufrió un nuevo revés este jueves, luego de que el presidente Donald Trump anunciara la suspensión inmediata de las negociaciones bilaterales. El motivo esgrimido por el mandatario fue extraordinario y altamente inusual, al acusar que la postura canadiense se basa en un "anuncio fraudulento" emitido en el pasado por el expresidente Ronald Reagan.

La decisión presidencial, comunicada desde Washington, añade una capa de tensión sin precedentes a las disputas existentes en el marco del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá). Si bien la naturaleza exacta del "anuncio fraudulento" de Ronald Reagan no fue detallada, se infiere que Trump podría estar refiriéndose a una vieja declaración o acuerdo que Canadá estaría utilizando ahora para defender sus posiciones en temas sensibles, como los aranceles o el sector lácteo.

El Factor Histórico en la Disputa Comercial

Fuentes cercanas a la Casa Blanca sugieren que la acusación de Trump podría estar ligada a su rechazo a ciertos fundamentos históricos que sustentaron acuerdos previos entre las dos naciones, que él considera injustos para Estados Unidos. Al vincular la disputa con la figura de Reagan, el presidente Trump busca deslegitimar las bases históricas que Canadá utiliza en la mesa de negociaciones.

La suspensión de las pláticas se da en un momento en que Canadá había intentado mantener una "postura abierta al diálogo", buscando estabilizar la relación económica bilateral. Sin embargo, la acción de Trump y la referencia a Reagan sugieren que Estados Unidos está dispuesto a utilizar argumentos históricamente cargados para presionar por sus demandas comerciales.

Expertos en comercio internacional han calificado la situación como una escalada retórica peligrosa, ya que podría paralizar los intentos de resolver las diferencias que han surgido desde la renegociación del pacto comercial de América del Norte. El gobierno canadiense, por su parte, no ha emitido una respuesta oficial a la acusación específica sobre Ronald Reagan, limitándose a reiterar su disposición a negociar cuando Washington decida volver a la mesa.