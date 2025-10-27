Huracán Melissa alcanza categoría 5 y se dirige hacia Jamaica con vientos de 270 km/h

El huracán Melissa alcanzó la categoría 5, la más alta en la escala de intensidad, mientras avanza lentamente por el mar Caribe rumbo a Jamaica, con vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Las autoridades jamaicanas han emitido órdenes de evacuación inmediata en comunidades vulnerables de todo el país, incluida Kingston, ante el inminente impacto del ciclón, previsto para las 08:00 horas del martes en el sur de la isla. El primer ministro Andrew Holness instó a la población a buscar refugio y a permanecer en sus hogares durante la tormenta.

Melissa ya ha dejado cuatro muertos en la vecina isla de La Española —tres en Haití y uno en República Dominicana—, donde también se reportan inundaciones severas y la desaparición de un menor. El huracán podría convertirse en el más fuerte de la historia moderna de Jamaica, superando al devastador huracán Gilbert de 1988.

El fenómeno se desplaza a apenas 6 km/h, lo que agrava el riesgo de lluvias torrenciales y prolongadas. El NHC advierte que algunas regiones de Jamaica podrían recibir hasta 100 centímetros de agua en los próximos cuatro días, generando un "evento catastrófico" de inundaciones, según declaró Jamie Rhome, subdirector del organismo.

El ministro del Interior, Desmond McKenzie, informó que se han habilitado 881 refugios en toda la isla. En zonas rurales, autoridades trasladan a personas en autobuses escolares hacia áreas más seguras.

El NHC prevé que el núcleo del huracán "se desplace cerca o sobre Jamaica esta noche y el martes, sobre el sureste de Cuba el martes por la noche y sobre el sureste de las Bahamas el miércoles". Los meteorólogos no descartan un nuevo fortalecimiento del sistema durante las próximas horas.

En comunidades como Hagley Gap, al sureste de la isla, los caminos ya son intransitables por las lluvias. "No podemos movernos. Tenemos miedo", declaró Damian Anderson, un residente local, a la agencia Reuters.

El primer ministro Holness reiteró su llamado a la calma: "Superaremos esta tormenta y nos reconstruiremos más fuertes", publicó en X.