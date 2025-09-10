Sospechoso detenido tras herir a Charlie Kirk en Utah

El activista conservador Charlie Kirk fue herido en un evento en Utah. La gravedad de las lesiones aún no se conocen. Ocurrió en el campus de la Universidad del Valle de Utah.

Charlie Kirk, activista conservador y aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo en un evento en el campus de la Universidad del Valle de Utah (UVU), según confirmó el propio mandatario republicano.

La gravedad de las lesiones aún no se conocen. "Sabemos que se disparó desde la azotea del Centro Losee", declaró la UVU en un comunicado. "Parece que alguien estaba en la azotea de ese edificio o en algún lugar del interior. Desconocemos si han sido detenidos", se lee en el comunicado reseñado por el medio local The Salt Lake Tribune.

El diario indicó que un sospechoso fue detenido, citando funcionarios universitarios, aunque los agentes en el lugar no pudieron confirmarlo. Las autoridades universitarias informaron que las clases se cancelarían este miércoles.

El presidente Donald Trump reaccionó desde Truth Social pidiendo oraciones por Kirk, quien confirmó que recibió un disparo. "Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo", escribió. "Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!", agregó el presidente.

