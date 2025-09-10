Selección Mexicana confirma base y estructura para Mundial 2026

Selección Mexicana a un año del Mundial: “Ya tenemos una base”, asegura Javier Aguirre

Nashville, EE.UU., 10 de septiembre de 2025 (ABC Noticias) — A exactamente un año del Mundial 2026, Javier “Vasco” Aguirre calificó con optimismo el cierre de la reciente Fecha FIFA: “Estamos a un año [del Mundial], tenemos ya una base y una estructura”, declaró el técnico tras el empate 2-2 ante Corea del Sur.

El partido, disputado en el Geodis Park de Nashville, culminó en empate gracias a los goles de Raúl Jiménez (minuto 22) y Santiago Giménez en tiempo de compensación, quienes igualaron los tantos surcoreanos de Heung-Min Son (65') y Oh Hyeon-gyu (75'). Con este enfrentamiento, México cerró su gira de preparación tras empatar también sin goles contra Japón

Aunque los resultados no fueron victorias, Aguirre reconoció el esfuerzo colectivo: sostuvo que el equipo ha avanzado hacia el estilo futbolístico que busca para la Copa Mundial 2026, destacando el equilibrio, posesión y variantes en balón detenido.

Estas declaraciones proyectan un Tri que, a un año del Mundial, quiere basarse en solidez táctica, plantel cohesionado y adaptabilidad —todo elementos clave de cara al torneo que se celebrará en México, EE.UU. y Canadá.