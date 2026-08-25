China denuncia sanciones de Estados Unidos por comercio con Irán

China ha denunciado la amenaza de sanciones estadounidenses por su comercio con Irán, afirmando que tales medidas serían ilegales, y ha advertido que tomará todas las medidas necesarias para proteger sus intereses nacionales. El rechazo de Beijing a la amenaza estadounidense de imponer sanciones secundarias a cualquier país o entidad que continúe comerciando con Teherán era previsible.

China compra aproximadamente el 80 % de las exportaciones de petróleo de Irán y ha desafiado los intentos previos de Estados Unidos por limitar el flujo de ingresos hacia el régimen de Teherán.

Acciones de la autoridad

Su declaración de oposición plantea la cuestión de hasta dónde estaría dispuesta a llegar la administración Trump para enfrentarse a China y a su sistema financiero en su afán por aislar a Irán.

Al anunciar el lunes la amenaza de sanciones, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, presentó un conjunto inicial de sanciones contra 60 personas, entidades y embarcaciones por su presunta participación en el comercio con Irán.

Sin embargo, no incluyó a ninguna institución financiera china en la lista, a pesar de su implicación en la financiación del comercio petrolero iraní. Esta omisión refleja la cautela de Estados Unidos.