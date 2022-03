Biden prohíbe importación de petróleo de Rusia tras presiones en Estados Unidos

El presidente Joe Biden tuvo que ceder a la creciente presión de políticos en el país para prohibir las importaciones de petróleo de Rusia, luego de las sanciones económicas a ese país tras la invasión de Ucrania.

"Estamos prohibiendo la importación de petróleo y gas de Rusia... El petróleo ruso ya no será aceptado en los puertos de Estados Unidos", dijo el presidente, quien justificó su retraso en la Casa Blanca por "un par de llamadas" que debió hacer. El mensaje estuvo programado a las 10:45 a.m., hubo un retraso oficial a las 11:00 a.m., pero comenzó casi media hora después.

El mandatario reconoció que esto tendrá un impacto en la economía de EE.UU.

También habrá costos aquí en los Estados Unidos", expresó. "Dije que sería honesto con el pueblo estadounidense desde el principio, y cuando hablé por primera vez sobre esto, dije que defender la libertad costaría, nos costará a nosotros también".

Afirmó que tanto republicanos como demócratas se unieron en esta decisión.

"Tanto los republicanos como los demócratas tienen claro que debemos hacer esto", apuntó.

Al intentar minimizar una posible alarma por el impacto económico, el mandatario reconoció que la invasión rusa a Ucrania ya está perjudicando a las familias estadounidenses.

"La decisión de hoy tiene un costo aquí en casa. La guerra de Putin ya está afectando a las familias estadounidenses en el surtidor de gasolina", dijo. "Desde que Putin comenzó su avance militar en la frontera con Ucrania, el precio de la gasolina en Estados Unidos subió un 75 centavos. Con esta acción va a aumentar más".

Aseguró que tomaría acciones para intentar minimizar los incrementos ante su decisión y pidió a las productoras de petróleo y gas no utilizar la prohibición como una excusa para alzar precios, pues aseguró su gobierno no lo tolerará.

Apoyo del Congreso

Este martes, tras el anuncio del mandatario, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (New York), celebró la decisión y en un mensaje utilizó el "no" en ruso como un mensaje a Putin.

"Estados Unidos le está diciendo ´nyet´ a los combustibles fósiles rusos", dijo Schumer en un comunicado. "Al prohibir la importación de petróleo, carbón y gas rusos a los Estados Unidos, el presidente Biden continúa golpeando a Rusia donde más le duele".

Agregó que este mensaje es en concordancia con las sanciones económicas impuestas desde hace varios días tras el inicio de la invasión a Ucrania el 24 de febrero pasado.

"Esta acción envía una señal clara de que los estadounidenses no financiarán la invasión ilegal", dijo. "Cuanto más tiempo permanezca Putin en Ucrania, más aislado estará su país del resto del mundo".

La semana pasada, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (California), presionó para que la Administración Biden tomara lo antes posible la decisiónd de bloquear la compra de petróleo y gas a Rusia.

Preocupación por petróleo de Venezuela

En medio de las presiones, The Washington Post reveló que la Administración Biden negociaba con el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para levantar el embargo del petróleo, algo que desató alertas entre congresistas, incluidos los senadores Marco Rubio (Florida) y Bob Menéndez (Nueva Jersey).

El sábado pasado trascendió que Maduro y sus funcionarios se reunieron con una delegación estadounidense integrada por Roger Carstens, el enviado presidencial especial para asuntos de rehenes; Juan González, director senior de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, así como Jimmy Story, el embajador de Estados Unidos en Venezuela.