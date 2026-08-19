Roberto Velasco informa sobre muertes de mexicanos bajo custodia del ICE

Roberto Velasco informa avances sobre mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE

SRE continúa las denuncias por la muerte de 17 mexicanos bajo custodia del ICE; ya suman 20 denuncias en ocho estados de Estados Unidos.

Durante la mañanera del 19 de agosto de 2026, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó sobre el seguimiento del gobierno de México a las denuncias por la muerte de 17 mexicanos durante operativos o bajo custodia del ICE en Estados Unidos.

Acciones de la autoridad

El canciller señaló que ya existen 20 denuncias presentadas en ocho estados de Estados Unidos y que, mediante los consulados mexicanos, se buscará un acercamiento con las autoridades de aquellas entidades donde todavía no se ha recibido respuesta sobre los casos.