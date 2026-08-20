Corea del Norte rechaza acercamiento de Trump y mantiene postura contra E.E.U.U.

Corea del Norte negó que exista comunicación directa entre Kim Jong Un y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y rechazó presentar como un gesto de acercamiento la decisión de Washington de reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur.

Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano, señaló en un comunicado difundido por la agencia estatal KCNA que la relación personal entre Kim Jong Un y Trump sigue siendo buena. Sin embargo, afirmó que la política de Estados Unidos hacia la República Popular Democrática de Corea continúa siendo hostil.

Las declaraciones surgieron después de que Trump afirmara el lunes que Kim Jong Un había respondido a sus solicitudes para establecer una conversación entre ambos mandatarios.

Un día antes, el presidente estadounidense había ordenado al Pentágono disminuir los ejercicios militares con Corea del Sur. Trump justificó la medida por la falta de respaldo del antiguo aliado a la guerra en Irán y consideró que las maniobras representaban una señal inadecuada para Corea del Norte.

Kim Yo Jong minimiza la reducción de ejercicios

Kim Yo Jong también restó importancia al anuncio estadounidense sobre las maniobras militares. Según su declaración, Corea del Norte no considera relevante la decisión y sostuvo que una reducción en la magnitud o duración de los ejercicios no modifica lo que calificó como el carácter provocador y agresivo de estas actividades.

La funcionaria norcoreana advirtió además que Washington no obtendría la reacción que busca si intenta presentar la reducción de los ejercicios como un gesto de buena voluntad.

Trump y Kim ya se reunieron tres veces

Durante el primer mandato de Donald Trump, el presidente estadounidense se reunió en tres ocasiones con Kim Jong Un. Aunque aquellos encuentros no produjeron avances diplomáticos, Trump ha destacado en repetidas ocasiones la relación que mantiene con el líder norcoreano.

Ahora, Corea del Norte sostiene que, pese a la relación personal entre ambos dirigentes, su percepción sobre Estados Unidos permanece sin cambios debido a las políticas que considera hostiles.